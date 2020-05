Gemeenteraad verhuist naar OC De Schouw Sam Vanacker

15 mei 2020

15u29 1 Lichtervelde De gemeenteraad van Lichtervelde zal in mei en juni vergaderen in OC De Schouw in de plaats van in het gemeentehuis. “In de grote zaal van De Schouw kunnen we de social distancing naleven, terwijl we ook ruimte hebben voor publiek”, zegt algemeen directeur Ivan Vandenbussche.

“De digitale gemeenteraad van april verliep in feite vlekkeloos, maar er zijn toch veel kleine zaken die verloren gaan bij een webcamgesprek. Bijkomend argument is dat we in juni met de bespreking van de jaarrekening zitten en dat doen we toch liever niet voor de webcam. Dus gaan we voor de raad van 25 mei verhuizen naar OC De Schouw, inclusief micro’s en audiomateriaal voor alle raadsleden. Of we na het zomerreces al dan niet zullen kunnen terugkeren naar de gemeenteraadszaal valt af te wachten.”