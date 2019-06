Gemeente wil fietsstraat invoeren in spoorwegtunnel Sam Vanacker

19 juni 2019

17u47 2 Lichtervelde Lichtervelde wil een fietsstraat invoeren in de tunnel tussen de Statiestraat en de Kortemarkstraat. In een fietsstraat hebben fietsers altijd voorrang en auto’s mogen fietsers niet inhalen.

Wie regelmatig met de fiets door de tunnel onder de sporen rijdt, weet dat het er niet altijd even veilig is. De tunnel is namelijk niet breed genoeg om twee wagens en een fietser tegelijk te laten passeren. Op drukke momenten blijven veel automobilisten weliswaar nu al achter fietsers rijden in de smalle tunnel, maar niet elke automobilist is even voorzichtig. Daarom wil het gemeentebestuur nu de eerste fietsstraat op Lichtervelds grondgebied invoeren. In een fietsstraat mogen automobilisten niet meer dan dertig kilometer per uur rijden en mogen ze fietsers niet meer inhalen, ongeacht de breedte van de weg en de beschikbare ruimte.

Gewestweg

“Eind vorig jaar al werd de zaak besproken door de verkeerscommissie, maar praktisch heeft het wel wat voeten in de aarde gehad omdat de N370 een gewestweg is. En een fietsstraat invoeren op een gewestweg is niet gebruikelijk, maar we kregen toch relatief vlot toestemming van het Agentschap Wegen en Verkeer, weet mobiliteitsschepen Steven Bogaert (CD&V). “Op 25 juni komt het voorstel voor de gemeenteraad en daarna moet het nog goedgekeurd worden door Vlaanderen. Pas dan kunnen we de nodige aanpassingen uitvoeren.”

Klaar tegen 1 september

De schepen hoopt dat de tunnel nog voor de start van het nieuwe schooljaar aangepast kan worden. “In eerste instantie zullen er uiteraard bordjes aan het begin en het einde van de tunnel moeten komen, terwijl de fietssuggestiestroken van het wegdek zullen verwijderd worden. In de plaats zullen er pictogrammen geschilderd worden. Verder gaan we ook een bewustmakingscampagne lanceren om het principe van een fietsstraat beter bekend te maken.”