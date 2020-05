Gemeente koopt Lichtenhove voor technische dienst, oppositie geen voorstander Sam Vanacker

26 mei 2020

15u23 0 Lichtervelde Het gemeentebestuur van Lichtervelde heeft zaal Lichtenhove gekocht voor 160.000 euro. Het oude gebouw wordt al veertien jaar gebruikt als opslagruimte door de technische dienst van de gemeente en blijft ook de komende jaren voor opslag dienen. Of er op langere termijn ook een nieuwe gemeentelijke loods komt op die plek ligt nog niet vast.

“De aankoop van Lichtenhove stond al langer op de planning. We hebben er veertien jaar gebruik van kunnen maken via een erfpachtovereenkomst met de eigenaar. Gaandeweg is de oude parochiezaal een meerwaarde geworden voor onze diensten. De kans om het gebouw te kopen konden we niet laten liggen”, zegt schepen Jos Goethals (CD&V). “Het is een oud gebouw, maar het dak is pas vijftien jaar geleden vernieuwd dus het kan de komende jaren prima dienst blijven doen voor opslag. Door de aankoop beschikken we nu op die locatie trouwens over een groot terrein van 5.600 vierkante meter. Op langere termijn kan dus ook nagedacht worden over een uitbreiding van de technische dienst, al ligt de locatie van de nieuwe loods nog niet definitief vast.”

Oppositiepartijen SOMM en N-VA hadden bedenkingen bij de aankoop. “Enerzijds is niet duidelijk wat jullie precies van plan zijn met het gebouw, terwijl het ook een slecht idee is om de gemeentelijke werkplaats midden in het centrum van Lichtervelde te blijven situeren”, aldus Johan Vandenbussche (SOMM). “Om hinder voor de omwonenden te beperken verhuist de gemeentelijke loods beter naar het containerpark zodat Lichtenhove plaats kan ruimen voor een woonzone of een groenzone.”

Verhuizen naar containerpark geen optie

Volgens Goethals is die verhuis echter geen optie. “Naast het containerpark is eenvoudigweg niet genoeg plaats voor een nieuwe gemeentelijke loods, zeker omdat het containerpark de komende jaren sowieso nog uitgebreid zal moeten worden. Er is geen alternatief. Wat de hinder voor de omwonenden betreft, de uitvalsbasis van de technische dienst is perfect te combineren met wonen. Meestal wordt op locatie gewerkt, waardoor er ter plaatse zelden of nooit geluidsoverlast is. En na de kantooruren is het er sowieso altijd stil.”