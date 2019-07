Gemeente huldigt zaalvoetbalkampioenen SVR

02 juli 2019

18u10 3

De kampioenen van de Lichterveldse zaalvoetbalcompetitie werden onlangs gevierd in het gemeentehuis. Vijftien ploegen namen het tijdens het seizoen 2018-2019 tegen elkaar op. De winst was uiteindelijk voor de ploeg van Pleisterwerken Bossu. De tweede en derde plaats ging respectievelijk naar Eethuis De Verleyding en de Baliesjotters. De trofee voor fair play was dit jaar voor de ploeg van Kwaliteitsslagerij Jelle.