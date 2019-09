Gekantelde bestelwagen op E403 verstoort ochtendspits Alexander Haezebrouck

19 september 2019

09u09 0

Op de E403 van Brugge naar Kortrijk is een bestelwagen omstreeks 7 uur dwars over de rijbaan gekanteld ter hoogte van Lichtervelde. De bestuur week plots uit naar links, raakte de vangrail en ging uiteindelijk aan het tollen. De bestelwagen kwam dwars over de rijbaan te liggen. De bestuurder werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het verkeer kon enkel voorbijrijden via de pechstrook waardoor het al snel een uur file rijden was tussen Torhout en Lichtervelde. In de tegenovergestelde richting was een kijkfile ontstaan waar ook een ongevalletje is gebeurd. De bestelwagen kon iets voor 9 uur getakeld worden waarna de rijbaan terug volledig vrij was.