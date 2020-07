Geen Margrietekermis, wel septemberfoor Sam Vanacker

11 juli 2020

12u56 0 Lichtervelde Sinds 1 juli is er terug groen licht voor het organiseren van kermissen, maar niet alle steden en gemeenten zijn even happig om die al terug toe te laten. Op 25 en 26 juli had in Lichtervelde de jaarlijkse Margarethafoor moeten plaatsvinden, maar het gemeentebestuur besliste eerder al om die kermis af te gelasten en men blijft ook bij die beslissing. Volgens de burgemeester primeert de volkgezondheid.

De ‘Margrietekermis’, die steeds in het weekend van of na 19 juli wordt gehouden, is voor veel Lichterveldenaars het evenement van het jaar. Toen de Veiligheidsraad halfweg april alle zomerse massa-evenementen verbood werd de kermis afgelast. Sinds 1 juli is er plots wel weer groen licht voor kleinschalige kermissen en de foorkramers staan te popelen om het kermisseizoen (deels) te kunnen hervatten. Pittem besloot deze week nog om toch een soort light-versie van de geplande kermissen in Egem en Pittem toe te staan, weliswaar met een aangepaste circulatieplan en zonder randactviteiten. Maar niet alle gemeenten zijn daar even happig voor. Lichtervelde komt niet op de eerdere beslissing terug.

“Met het schepencollege werd beslist om geen kermis te laten plaatsvinden”, laat burgemeester Ria Pattyn (CD&V) weten. “Sommigen denken misschien dat corona voorbij is, maar het gevaar is heus nog niet geweken. De volksgezondheid en de veiligheid van onze inwoners primeren. Wel zal er - op voorwaarde dat alles verder gunstig verloopt -wel terug een kermis zijn in het vierde weekend van september.”