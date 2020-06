Geen kampeerzone in de Huwynsbossen Sam Vanacker

23 juni 2020

12u08 1 Lichtervelde Oppositieraadslid Sofie Steurbaut (N-VA) vindt dat er in de Huwynsbossen in Lichtervelde gekampeerd moet kunnen worden. Het Agentschap Natuur en Bos, dat de Huwynsbossen beheert, ziet dat echter niet zitten.

“In onze drukke, vaak luidruchtige en snelle samenleving voelen steeds meer mensen de nood om af en toe eens te onthaasten en terug te keren naar de rust en de stilte. Kamperen biedt een antwoord op deze behoefte”, vindt Steurbaut. “Wildkamperen is in ons land bijna nergens toegelaten, maar vanuit Nederland komt nu de trend van ‘paalkamperen’ overgewaaid. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn al bivakzones ingericht in de vrije natuur waar je vrij kunt kamperen, maar West-Vlaanderen is nog een grote blinde vlek. De Huwynsbossen bieden een uniek decor voor de inrichting van de eerste West-Vlaamse bivakzone. Bovendien moeten we met het oog op het postcoronatijdperk alle kansen grijpen om het lokaal toerisme te stimuleren.”

Het gemeentebestuur had al navraag gedaan bij het Agentschap Natuur en Bos, de beheerder van de Huwynsbossen. “ANB is geen voorstander”, weet milieuschepen Steven Bogaert (CD&V). “Enerzijds argumenteert het dat het nog om een relatief jong bos gaat dat beschermd moet worden, anderzijds is er met de radartoren al een bestaande bivakzone voor jongerenbewegingen op een boogscheut van de Huwynsbossen.”