Geen huwelijk, maar een verrassingsfeestje in quarantaine voor Sanne en Steven: “Dankzij onze vrienden zit 4 april nu echt in ons hart. Het zal altijd een beetje onze trouwdatum zijn” Charlotte Degezelle

05 april 2020

10u48 0 Lichtervelde Door de coronamaatregelen konden Sanne Blomme en Steven Dierkens (beiden 29) zaterdag niet in het huwelijksbootje treden. Het koppel vreesde schrik dat die dag bijzonder zwaar zou worden, maar dat was buiten hun vrienden en familie gerekend die hen verrasten op een verrassingsdag in lockdown. “De allermooiste dag van ons leven moet nog komen, maar 4 april werd zo ook een dag die we nooit of te nimmer zullen vergeten”, aldus bruid to be Sanne.

Zaterdag 4 april 2020 moest de allermooiste dag in het leven van Sanne Blomme en Steven Dierkens worden. De feestzaal was geboekt, de jurk en het kostuum gekozen, de bloemen besteld en de invitaties verstuurd. Maar toen brak plots de coronacrisis uit. “De maatregelen werden aanvankelijk uitgevaardigd tot en met 3 april”, vertelt Sanne. “Even hadden wij hoop dat ons huwelijk gewoon zou kunnen doorgaan. Maar al snel drong door dat het misschien een feest zou worden zonder kussen en handen schudden, als er al een feest zou zijn. Bovendien is gezondheid het allerbelangrijkste dus beslisten we ons huwelijk uit te stellen naar 19 juni. Hopelijk kunnen we dan wel voluit genieten.” Sanne was het hart in van die beslissing weet haar zus Ine. “Sanne keek zo uit naar haar huwelijk. Continu was ze aan het zeggen dat 4 april 2020 haar dag zou worden”, zegt ze. “Aanvankelijk zouden Sanne en Steven trouwen in april 2019, maar omdat ze graag wilden dat hun dochtertje Lisette (2) al kon stappen, stelden ze alles een jaartje uit. En toen kwam corona om de hoek kijken.”

Sanne en Steven leefden de voorbije weken met een zwaar gemoed toe naar 4 april, de dag die dan toch niet de start van hun ‘happily ever after’ zou worden. “Neen, we keken echt niet uit naar die dag. We wisten dat het zwaar zou worden, maar waren van plan om er met ons drietjes toch het beste van te maken. Ergens hoopten we dat onze vrienden en familie toch iets in petto hadden, maar ze zijn er in geslaagd om ons zaterdag totaal te overdonderen.” Achter de rug van het koppel werden dan ook talloze sms’en, WhatsApp-gesprekken, telefoontjes uitgewisseld om een en ander te bekokstoven. “We moesten gewoon iets doen”, aldus Ine. “Ik merkte hoe sterk Sanneen Steven toch met die datum bezig waren. Zo was Sanne elke dag het weerbericht aan het checken om dan te constateren dat het stralend weer zou zijn op de dag dat ze niet kon trouwen. Ze hadden nood aan afleiding, aan een leuke dag.”

En dat blijkt nu een understatement te zijn want Sanne en Steven werden zaterdagin hun thuisquarantaine overrompeld door een lockdownverrassingsdag. “Het begon al ’s morgens met een ontbijt dat aan huis werd geleverd”, glundert Sanne. “Bovendien vonden we een tros ballonnen aan onze brievenbus waarin opdrachten en verrassingen, gaande van een USB-stick vol boodschappen van onze vrienden tot een paaseierenraap in eigen tuin, verstopt waren. In de loop van de dag werden we nog vermeld op Qmusic en stond onze voordeurbel bijna niet stil. Er werden niet minder dan zeven boeketten bloemen geleverd, kaartjes, een fles rum, taart, een aperitief met een tapasplank, alle ingrediënten voor een zalige barbecue,… Het was ronduit zalig en onvergetelijk. In onze gedachten zijn wij zaterdag toch een beetje getrouwd en vier april zal altijd een beetje onze trouwdatum zijn. De datum is in Steven z’n kostuum geborduurd, staat in onze trouwringen gegraveerd maar zit dankzij onze vrienden en familie nu ook echt in ons hart.”