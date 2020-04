Geen Folklorefeesten dit jaar Sam Vanacker

27 april 2020

14u21 3 Lichtervelde Het Lichterveldse folklorecomité heeft besloten de tweejaarlijkse Folklorefeesten in september af te gelasten. Of het evenement volgend jaar zal plaatsvinden of uitgesteld wordt naar 2022 is nog niet duidelijk.

“Het folklorecomité heeft met spijt in het hart besloten Folklore 2020 niet te laten plaatsvinden”, zegt Christa Levecque van het comité. “We weten nog niet wat september zal brengen of welke maatregelen er dan van kracht zullen zijn, maar het lijkt ons niet opportuun om amper een week nadat het verbod op grote massabijeenkomsten teruggeschroefd wordt al meteen weer zo veel volk op de been te brengen. Bovendien kunnen we ons door de coronamaatregelen niet grondig voorbereiden. Voor deze 25ste jubileumeditie kunnen we ons niet verzoenen met een uitgave in mineur.”

Of de feesten dan volgend jaar zullen plaatsvinden is nog niet duidelijk. “Als we uitstellen naar het eerste weekend van september volgend jaar zijn er ook andere evenementen gepland en het kan niet de bedoeling zijn om in het vaarwater van andere verenigingen te zitten. Daar moeten we nog even over nadenken. We hopen dat iedereen begrip zal kunnen opbrengen voor deze beslissing.”