Geen besmettingen in ‘t Hof Sam Vanacker

04 mei 2020

21u18 8 Lichtervelde Goed nieuws vanuit woon-en zorgcentrum ‘t Hof in Lichtervelde. Alle personeelsleden en bewoners werden eind vorige week getest op Covid-19. De resultaten zijn maandag binnen gekomen en niemand testte positief. De directie laat verder weten dat er binnenkort een babbelbox komt.

De overheid verdeelde de voorbije weken massaal testkits over de Vlaamse rusthuizen. Het personeel en de bewoners van wzc ‘t Hof werden vrijdag getest. Er waren voor alle duidelijkheid geen gekende besmettingen, noch bij de bewoners, noch bij het personeel. Dat wordt nu bevestigd door de tests. “Alle afgenomen testen zijn negatief en daar zijn wij uiteraard heel blij om”, aldus de directie. “Al moeten we meteen ook benadrukken dat deze tests slechts een momentopname zijn. We blijven verder ons uiterste best doen en doen er alles aan om het coronavirus buiten te houden.”

Babbelbox in de maak

De directie van het rusthuis laat ook weten dat er plannen zijn voor een soort babbelbox op het binnenplein. Dat is een afgesloten of omheinde ruimte waar bewoners ondanks de coronamaatregelen toch van relatief dichtbij kunnen communiceren met hun familie. Het concept werd al door verschillende rusthuizen ingevoerd, in verschillende uitvoeringen. In woonzorgcentra in Izegem en in Tielt zijn er respectievelijk een babbel- en een bezoekbox, terwijl in Pittem dan weer babbeltuintjes in het leven werden geroepen. Voor welk concept precies in Lichtervelde gekozen wordt valt nog even af te wachten.