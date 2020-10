Geefkast op site Vancoillie heropend Sam Vanacker

09 oktober 2020

12u27 0 Lichtervelde Op de site Vancoillie in Lichtervelde is de geefkast vrijdag heropend. Sinds het begin van de lockdown op 13 maart gingen zowel de kast als de site van Tordale zelf dicht voor het publiek.

De geefkast van vzw Velt is al sinds eind 2016 een vaste waarde in Lichtervelde. Na een korte periode aan de kerk kreeg de kast begin 2017 een vaste plek op de site Vancoillie. Iedereen kan er gratis spulletjes in achterlaten of uit meenemen. De kast was zes maanden gesloten. “We vragen iedereen die gebruik maakt van de kast om de coronamaatregelen te respecteren, een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten”, zegt Rita Lombaert van Tordale. “Ook babbeltjes slaan met de cliënten van Tordale kan, maar dan op een veilige afstand.”

Heel belangrijk is wel dat de spullen nog bruikbaar zijn. “De definitie van ‘bruikbaar’ is uiteraard rekbaar”, zegt Bart Neirynck van Velt. “Wat rommel is voor de ene mens is dat voor de andere niet.” Alles wat achtergelaten wordt, moet bovendien in de rekken van de kast passen.



Containerpark

“Elke week passeren er twee medewerkers van de gemeente om de spullen in de kast te controleren”, zegt schepen Steven Bogaert (CD&V). “Zaken die niet bruikbaar zijn of die te lang blijven liggen worden naar het containerpark gebracht. Naar ons aanvoelen moet er nog te veel meegenomen worden, maar dat weegt niet op tegen de meerwaarde van de geefkast.” De schepen geeft tot slot nog mee dat de kast opnieuw gesloten wordt indien de coronacijfers dat zouden vereisen.