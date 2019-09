Gasleiding geraakt bij graafwerken voor woning VHS

20 september 2019

10u52 0

Langs de Zwevezelestraat in Lichtervelde is vrijdagmorgen iets voor half acht een lagedrukleiding van de gastoevoer geraakt. Dat gebeurde bij graafwerken voor een woning in de Zwevezelestraat, pal in het centrum van de gemeente. De brandweer repte zich ter plaatse om de situatie aan te pakken. De blussers staken een dop in het gat waardoor er niet langer gas kon ontsnappen. Daarna was het wachten op een interventieploeg van netwerkbeheerder Fluvius, die instond voor de definitieve herstelling van de geraakte toevoerleiding.