Fotoshow van Lidiac in OC De Schouw Sam Vanacker

19 november 2019

13u57 1 Lichtervelde De diashow van de Lichterveldse fotoclub Lidiac is terug. Komend weekend tonen de leden hun beste foto’s in OC De Schouw. De beelden worden vertoond in vier verschillende reeksen, telkens voorzien van commentaar en van een aangepaste soundtrack.

In november 2017 zag het er nog slecht uit voor Lidiac. Door een conflict binnen het bestuur dreigde de club er plots mee op te houden en de diashow in OC De Schouw werd afgelast. Maar de club herpakte zich en vernieuwde de werking in 2018. Met succes, want Lidiac heeft ondertussen zelfs twaalf nieuwe leden in de rangen. “Vorig jaar startte als het ware Lidiac versie 2.0", zegt bestuurslid Guy Beeusaert. “Ondertussen hebben we twaalf nieuwe leden en iedereen kijkt er naar uit om zijn beste foto’s te kunnen tonen. We hebben de beelden opgedeeld in vier reeksen voor de show, terwijl bezoekers ook kunnen genieten van de verslagen van onze workshops. Zo trokken we de bossen in om paddenstoelen te fotograferen, we bezochten de tuinen van Groot-Bijgaarden en gingen op daguitstap naar Zeeuws-Vlaanderen. Ook ons jaarthema street art genoot veel bijval.”

De show van Lidiac start op zaterdag 23 november om 20 uur en op zondag 24 november om 14.30 uur. Kaarten in voorverkoop kosten drie euro. Aan de deur betaal je vier euro.