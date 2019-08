Fortis Lichtervelde verdwijnt in november Sam Vanacker

09 augustus 2019

17u08 1 Lichtervelde Het filiaal van BNP Paribas Fortis in de Statiestraat in Lichtervelde sluit in november de deuren. Er wordt geen bankautomaat voorzien. De klanten van het kantoor in Lichtervelde werden inmiddels op de hoogte gebracht van de sluiting door de bank. Het dichtstbijzijnde Fortiskantoor wordt dat van Torhout.

De sluiting kadert binnen een herstructurering bij de bank die eerder al werd aangekondigd. Doordat klanten meer gebruik maken van digitaal bankieren werd beslist om te snoeien in het aantal kantoren. Tegen eind 2021 zullen er 267 van de 678 bankkantoren de deuren hebben gesloten. Eind maart ging ook al het kantoor van Ingelmunster dicht. BNP Paribas Fortis is overigens niet de enige bank die een dergelijke herstructurering doorvoert.

“Klanten van een kantoor dat fuseert met een kantoor in de nabijheid, worden telkens drie maanden op voorhand op de hoogte gebracht”, aldus Fortis-persverantwoordelijke Hilde Junius. “We begeleiden de klanten zorgvuldig bij de overdracht naar het nabijgelegen kantoor. In de meeste gevallen behoudt de klant ook in het nieuwe kantoor zijn vaste contactpersoon of relatiebeheerder.”