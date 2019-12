Foodtruckbedrijf krijgt boete voor zwartwerk na ontploffing in oliebollenkraam Siebe De Voogt

13 december 2019

14u32 1 Lichtervelde Een foodtruckbedrijf uit Deurne heeft in de Brugse rechtbank een boete van 48.00 euro gekregen, waarvan 9.600 effectief, voor zwartwerken inbreuken op de welzijnswetgeving. Die inbreuken kwamen aan het licht nadat een oliebollenkraam was ontploft in Lichtervelde.

Kledingzaak Artex Fashion huurde op zaterdag 7 oktober een oliebollenkraam in voor hun ‘Family Fashion Day’. Bij het wisselen van enkele gasflessen liep iets mis met een ontploffing tot gevolg. De twee mensen die in het kraam aan het werk waren, liepen slechts lichte brandwonden aan hun handen en armen op. Door de explosie sneuvelden ook twee ruiten van Artex en werd de houten gevelbekleding beschadigd.

Het onderzoek na de ontploffing bracht verschillende inbreuken aan het licht. De zaakvoerster van het foodtruckbedrijf beweerde aanvankelijk dat ze alleen met vrijwilligers werkte. Het onderzoek wees echter uit dat haar werknemers wel degelijk als werknemers moesten beschouwd worden. Beide slachtoffers werkten in het zwart en bovendien hadden ze geen schriftelijke veiligheidsvoorschriften gekregen over werken in het oliebollenkraam. De slang en gasfles waren vooraf ook niet gecontroleerd. Volgens de verdediging was de zaakvoerster zich niet bewust van de complexe wetgeving. Ze had naar eigen zeggen de werking van het kraam mondeling uitgelegd aan haar werknemers.