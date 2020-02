Folklorecomité past formule verkiezing Miss en Prins Folklore aan Sam Vanacker

12 februari 2020

17u54 1 Lichtervelde In Lichtervelde staan in het eerste weekend van september de tweejaarlijkse Folklorefeesten op het programma. Nieuw is dat de formule van de Miss- en Prinsverkiezing aangepast wordt. Voortaan zullen de winnaars bepaald worden met zes selectieproeven.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Folklorefeesten in Lichtervelde was er bij de 24ste editie in 2018 geen verkiezing van Miss en Prins Folklore omdat een van de twee kandidaat-koppels op het laatste moment afhaakte. Om zulke scenario’s te vermijden bij deze jubileumeditie worden de verkiezingen op vrijdagavond nu bijgestuurd. “Omdat het vroegere concept de afgelopen jaren geen groot succes meer was, hebben we het reglement aangepast. De kandidaten hoeven niet langer op te komen als koppel en worden niet langer verkozen door het grootste aantal stemmen te halen”, zegt Christa Leveque van het Folklorecomité.

Selectieproeven

“In de plaats daarvan werken we met zes selectieproeven. Mannelijke en vrouwelijke kandidaten nemen het apart tegen elkaar op en de vrouw die na zes proeven het hoogst aantal punten heeft, wordt Miss Folklore, de man die na zes proeven het hoogst aantal punten heeft, wordt Prins Folklore. De inhoud van de proeven houden we geheim, maar ze zullen voor iedereen haalbaar zijn en zijn bedoeld om naast de selectie van de winnaars er ook een leuke avond van te maken. De verkiezing gaat uiteraard ook gepaard met een fuif. Daarnaast krijgen kandidaten een euro per toegangskaart die ze verkopen. Zelfs al is er geen stemming zal het toch belangrijk zijn dat ze hun achterban er bij hebben om hen aan te moedigen.”

Kandidaten die een gooi willen doen naar eeuwige roem op de 25ste editie van de Folklorefeesten kunnen zich nog tot 25 augustus inschrijven via josgoethals@hotmail.com. Het thema wordt ‘Lichtervelde Klinkt’.