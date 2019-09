Fietsstraat in spoorwegtunnel Lichtervelde is een feit Sam Vanacker

13 september 2019

13u51 0 Lichtervelde De eerste fietsstraat van Lichtervelde is een feit. Vrijdag werd de tunnel onder de sporen tijdelijk afgezet en werd er nieuwe signalisatie aangebracht. Automobilisten mogen nog steeds de tunnel gebruiken, maar fietsers inhalen is er voortaan verboden.

Halfweg juni besliste het gemeentebestuur in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer om een fietsstraat in te voeren in de relatief smalle tunnel onder de sporen aan het station. Op drukke momenten bleven veel automobilisten al sowieso achter fietsers rijden in de tunnel, maar lang niet iedere chauffeur was zo voorzichtig. Met de invoering van een fietsstraat moet de situatie een pak veiliger worden voor fietsers. Die hebben er voortaan absolute voorrang. Ze mogen in het midden van hun rijvak rijden en mogen niet langer worden ingehaald door auto’s.

“Zowel op het wegdek als aan de in-en uitgang van de tunnel werd aangepaste signalisatie aangebracht”, legt mobiliteitsschepen Steven Bogaert (CD&V) uit. “Er wordt ook een volle witte lijn in het midden van de tunnel geschilderd, die duidelijk maakt dat auto’s er niet mogen inhalen. Van de gelegenheid werd meteen ook gebruik gemaakt om een aantal herstellingen aan het wegdek uit te voeren. De nieuwe situatie zal misschien wat aanpassing vergen bij de automobilisten, maar voor de fietsers wordt het sowieso veiliger.”

Levensgevaarlijk

“Het wordt een hele verbetering”, zegt fietsster Sabine Debruyne. Ze woont in Lichtervelde en passeert elke werkdag vier keer in de tunnel richting haar werk bij Hydro in de Kortemarkstraat. “Telkens wanneer ik een auto achter me hoor hou ik mijn hart vast. Sommige auto’s blijven achter me, maar anderen halen in. Als er dan een tegelijk een tegenligger komt is de situatie ronduit levensgevaarlijk.”

De kans is overigens groot dat er op termijn nog fietsstraten zullen komen in Lichtervelde. Het gemeentebestuur is bezig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan en daarbij wordt ook nagedacht over de invoering van fietsstraten in schoolomgevingen.