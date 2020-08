Fietsers koning in Lichtervelde vanaf 1 september Sam Vanacker

24 augustus 2020

13u23 1 Lichtervelde De mobiliteit in Lichtervelde ondergaat vanaf 1 september enkele drastische veranderingen. De mobiliteit in Lichtervelde ondergaat vanaf 1 september enkele drastische veranderingen. De eerder aangekondigde fietszones aan het station, het centrum en de scholen gaan dan namelijk in voege. Met nog een weekje te gaan, zijn er ondertussen in het centrum op verschillende plaatsen affiches en borden te vinden.

In de eerste plaats wordt de omgeving van de tunnel aan het station een fietszone, terwijl in de Surmontstraat en de Statieplaats eenrichtingsverkeer ingevoerd wordt. Verder worden ook in de omgeving van het centrum en van de scholen twee nieuwe fietszones ingevoerd. Automobilisten die in die zones rijden, mogen fietsers niet inhalen. Bij het inrijden van elke zone staat er een verkeersbord. Een laatste nieuwigheid is dat er in de Stegelstraat een nieuwe fietssuggestiestrook ligt, waarmee het fietspad in de Stegelstraat voortaan aansluit op de fietszone aan het station. Deze week valt er in elke Lichterveldse bus een brief met meer info over de wijzigingen.

Toekomst

Volgend jaar worden de fietssuggestiestroken in de Statiestraat en de Astridlaan heraangelegd en later krijgen ook de Zwevezelestraat en de Weststraat nieuwe fietsstroken. In het najaar worden de verdere plannen, zoals de fietsdoorsteken, de ontwikkelingen in de Kortemarkstraat, de fietssnelweg en dergelijke in meer detail toegelicht.

