Fietser aangereden, automobilist pleegt vluchtmisdrijf VHS

26 oktober 2019

19u34 0

Langs de Kasteelstraat in Lichtervelde werd vrijdagavond om 23 uur een 17-jarige fietser uit de gemeente aangereden door een auto. De bestuurder van de wagen bekommerde zich niet om het slachtoffer en reed weg. Hij of zij wordt opgespoord. De fietser raakte gewond en werd voor verzorging naar het AZ Delta in Roeselare gebracht.