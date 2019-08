Fietsbieb van start en zoekt meteen ruimere locatie Valentijn Dumoulein

25 augustus 2019

17u23

Bron: VDI 0 Lichtervelde De lokale afdeling van Beweging.net heeft zaterdagvoormiddag de 21ste fietsbieb in ons land geopend. Voor twintig euro lidgeld per jaar kan je er een fiets ontlenen. Nu al zijn er ruim vijftig fietsen beschikbaar. De vereniging zoekt wel nog een ruimere locatie om permanent te kunnen blijven.

De officiële opening van de Fietsbieb vond plaats aan zaal Ten Boomgaerde, maar de stockageruimte bevindt zich bij een vrijwilligster in de Bollestraat 137. “We zetten tweedehands fietsen voor kinderen tot twaalf jaar op punt”, vertelt Gaëlle Beeusaert. “Voor 20 euro lidgeld en een waarborg van 20 euro mag je een jaar lang een kinderfiets gebruiken. Mensen kunnen ook op elk moment een fiets komen wisselen als hun kind vlugger dan verwacht een groter exemplaar nodig heeft.” Beweging.net kreeg de fietsen via allerlei kanalen, waaronder een eerder geefplein in OC De Schouw. “Daarna hebben we alle fietsen op punt gezet en van reflectoren, bel en achterlicht voorzien zodat ze veilig zijn om in het verkeer te gebruiken”, aldus Gaelle. Beweging.net is wel nog op zoek naar iets ruimere locatie. “Dag mag een garage of leegstaande loods zijn. Zolang we er maar permanent onze fietsen kunnen in onder brengen”, klinkt het.

Meer info via de Facebookpagina Fietsbieb Lichtervelde.