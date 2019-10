Feest in kinderopvang De Duiventil naar aanleiding van 25-jarig bestaan Sam Vanacker

03 oktober 2019

11u47 0 Lichtervelde Kinderopvang De Duiventil blaast 25 kaarsjes uit en die verjaardag ging niet onopgemerkt voorbij. Woensdag werden de kinderen er getrakteerd op een verjaardagsfeestje.

De begeleiders hadden de opvang voor de gelegenheid in een feestelijk jasje gestopt, terwijl er ook randanimatie en een springkasteel voorzien waren. Dagelijks worden er veertig tot vijftig kinderen na school opgevangen door zes begeleiders in de Klyseweg, al was het ooit anders.

Bij de oprichting van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang op 1 september 1994 waren er na schooltijd amper twee kinderen. Na vier jaar in OC Lichtenhove verhuisde de opvang naar de Beverenstraat en in 2005 verkaste De Duiventil naar hun huidige stekje in de Klyseweg. De Duiventil is in die tijd uitgegroeid tot een grote opvang, met in de zomervakanties tot 70 kinderen. Sinds 2014 worden er ook kampen georganiseerd voor de kleuters tijdens de vakantieperiodes.