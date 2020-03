Eerste fase van grootschalige werken in basisschool Het Beverbos is achter de rug Sam Vanacker

02 maart 2020

18u23 5 Lichtervelde De eerste fase van de grootschalige werken in basisschool Het Beverbos is achter de rug. De kleuters zijn maandag gestart in een nieuw kleutercomplex. In een volgende fase worden de refter en de sportzaal aangepakt.

Eind juni 2018 kreeg basisschool Het Beverbos groen licht om te starten met de verbouwingen, negen jaar na de eerste ontwerpen. De eerste fase van die verbouwingen, het kleutercomplex, is nu klaar. Het nieuwe gebouw, waar de kleuters maandag al les kregen, bestaat uit een grote centrale speelruimte die in drie zones kan verdeeld worden met scheidingsgordijnen. Het gaat om een bewegingsruimte, een praat- en onthaalruimte en poppenkastruimte met een digitaal bord en twee klaslokalen die in verbinding staan met een sanitair blok. Elke klas kan ook de schuifwand openzetten om zo verbinding te maken met de centrale speelhal. Op de bovenverdieping neemt het eerste leerjaar intrek in een ruime co-teachingklas, die ook voorzien is van een schuifwand.

Tijdens de krokusvakantie werd de laatste hand gelegd aan de aangrenzende speelplaats, terwijl ook de refter en de turnzaal tijdelijk werden verhuisd naar de bestaande gebouwen, zodat de tweede fase straks kan starten. De afbraak van het bestaande refter- en turncomplex start half maart. Langs de straatkant komt een nieuwe sportzaal en op de plaats van de huidige sportzaal komt een nieuwe refter. Tegen de paasvakantie van 2021 moet alles af zijn.