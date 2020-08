Een roze truck of vijf kinderen: Ulrycke en Edith schitteren in Lady Truckers op VTM 2 CDR

31 augustus 2020

16u36 0 Lichtervelde Ons land telt 57.000 truckchauffeurs, waarvan amper 750 vrouwen. Dat zij niet moeten onderdoen voor hun mannelijke collega’s toont VTM 2 vanaf dinsdag 1 september in Lady Truckers. In de nieuwe realityreeks vertellen 10 vrouwelijke truckchauffeurs over hun bijzondere job, het leven onderweg, het respect dat ze krijgen, de vooroordelen waarmee ze geconfronteerd worden en het vrouw-zijn in een mannenwereld.

Onder hen ook twee dames uit de Mandelstreek. Al onmiddellijk in de eerste aflevering maken we dinsdag kennis met Ulrycke Pattyn (24) uit Hooglede. Zij verdient al drie jaar de kost op de weg en noemt zichzelf graag een rebel in een roze truck. Ze neemt geen blad voor de mond en reacties van de mannen is ze meestal een stapje voor. “Alleen mijn camion telt”, aldus Ulrycke. “Ik wilde een roze truck omdat iedereen zei: je durft niet. Als je hem ziet staan, dat is beter dan klaarkomen.” De eerste aflevering volgt haar tijdens een drukke dag met 18 laad- en losstops. “Als je in een roze truck toekomt denken mensen: dat is een Barbie. Dan zien ze toch wel iets anders uitstappen en denken ze: oei, we moeten opletten. De meeste mannen hebben een grote mond, maar terwijl ik al gelost ben, zijn zij nog bezig.”

5 kinderen

Ook Edith Deseyne (42) uit Lichtervelde is één van de Lady Truckers. Zij zit al 25 jaar achter het stuur en heeft ervaring zat. Haar job als truckchauffeur combineert ze met de opvoeding van haar vijf kinderen. “Rijden is zalig. De trek naar de baan, je kan dat niet uitleggen als je er zelf niet inzit”, aldus Edith. “In de eerste aflevering moet ze halsoverkop afscheid van haar kinderen nemen om op een meerdaagse roadtrip naar Italië te vertrekken met een koelwagen vol tomaten. Haar lading is echter te zwaar voor de Duitse wegen.

Lady Truckers zie je dinsdag om 21.35 uur bij VTM 2.



