Druk bijgewoond afscheid van bezige bij Patrick Provoost (59) VHS

26 oktober 2019

19u03 0 Lichtervelde Honderden mensen hebben zaterdag in Lichtervelde afscheid genomen van Patrick Provoost, de wielertoerist die een week eerder plots overleed tijdens een fietstocht in Langemark-Poelkapelle.

Het waren de echtgenotes van zijn zonen Henny en Dempsey die kaarsen aanstaken rond de kist die centraal vooraan stond opgesteld. Tijdens de plechtigheid in de kerk van Sint-Jacob de Meerdere werden diverse getuigenissen gebracht, waaruit telkens opnieuw bleek hoe geëngageerd en plichtbewust Patrick Provoost was in al zijn bezigheden. Er waren woorden vanuit de politiezone Het Houtsche, waar de Lichterveldenaar tot twee jaar geleden aan de slag was als hoofdinspecteur. De mannen van ‘Koolskamp Koers’ namen afscheid van hun koersdirecteur, de koninklijke harmonie De Burgersgilde bracht een eerbetoon aan hun overleden tamboer-majoor. Dat gebeurde niet alleen met woorden maar ook met daden: de vijf nummers die de harmonie bracht, grepen recht naar het hart. Na de plechtigheid werd de kist met het stoffelijk overschot door politiemensen naar buiten begeleid.