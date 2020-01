Drie auto’s betrokken bij ongeval op E403 op terugweg van oudejaarsfeestje Alexander Haezebrouck

01 januari 2020

11u10 2 Lichtervelde Op de E403 in Lichtervelde zijn woensdag rond 6 uur drie auto’s gebotst. Door het ongeval waren twee rijstroken versperd en moest het verkeer over de pechstrook.

De bestuurders reden op de E403 richting Brugge toen het tussen de afrit van Lichtervelde en Torhout fout liep. “Ik was op de terugweg van een oudejaarsfeestje”, vertelt een bestuurder. “Ik reed op de linkerrijstrook toen plots een andere auto voor mij van rijvak veranderde en voor mij kwam rijden. Ik merkte dat te laat op en kon een aanrijding niet meer vermijden.”

De bestuurder belandde uiteindelijk met zijn neus tegen de vangrail. Bij de botsing werd nog een derde auto aangetikt. “Gelukkig raakte niemand gewond. Ik had me de start van het nieuwe jaar wel anders voorgesteld.” Op de snelweg waren een tijdje twee rijstroken versperd. Het verkeer moest over de pechstrook rijden.