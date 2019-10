Drama in Lichtervelde: harmonie moet concert ter ere van de overleden leden annuleren na plotse dood muzikant CDR

20 oktober 2019

Onwezenlijk. Koninklijke Harmonie De Burgersgilde moet noodgedwongen hun solistenconcert van deze avond, ter ere van alle collega-muzikanten waar ze in de loop der jaren afscheid van moest nemen, annuleren. Dit door het plots overlijden van een muzikant en tamboer. “Het is niet te vatten”, reageert Stefanie Syoen, ondervoorzitter van De Burgersgilde. “Het concert gaat vanavond niet door, maar wij zullen wel aanwezig zijn in OC De Schouw om de mensen die we niet tijdig konden bereiken in alle sereniteit op te vangen.”

Het plots overlijden komt hard aan bij de harmonie. De voorbije 30 jaar moesten zij dan ook al zes keer veel te vroeg afscheid nemen van leden in de fleur van hun leven. Net voor ze de kans kregen om hen een eerbetoon te brengen via een concert waarbij de instrumenten van wie ze verloren bespeeld zouden worden door professionele muzikanten, moeten ze opnieuw afscheid nemen.