Docufilm ‘Het Hart van den Ast’ krijgt tweede vertoning Sam Vanacker

19 augustus 2019

14u11 0 Lichtervelde De Lichterveldse Filmbende organiseert op 20 november om 20 uur een tweede vertoning van de documentaire ‘Het Hart van den Ast’ in cinema De Keizer. De oorspronkelijke opzet was dat het bij de ene vertoning in februari zou blijven, maar wegens het succes wordt alsnog een tweede vertoning georganiseerd.

“Na het onverwachte succes - de cinemazaak zat vol - in februari kregen we regelmatig de vraag of de film nog een tweede keer getoond zou worden. Op die vraag gaan we nu in”, aldus De Filmbende. “Een groot deel van de kaarten zijn nu al gekocht door mensen die de eerste keer de film gemist hebben.”

De Lichterveldse Filmbende heeft ruim twee jaar aan hun tweede langspeelfilm gewerkt. ‘Het Hart van den Ast’ gaat over de seizoensarbeid in de chicoreiteelt in Lichtervelde en combineert beelden van het werk in een echte ast met interviews met Lichterveldenaars die zelf nog in een ast hebben gewerkt. De volle tachtig minuten zijn eigen materiaal van de Filmbende.

Tickets kosten zeven euro en zijn te verkrijgen via hethartvandenast@gmail.com of bij bakkerij Ignace in de Ketelbuiserstraat. Aan de deur betaal je 8 euro.