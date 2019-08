Discotheek Place2party viert vijfde verjaardag met Regi in ‘Great Gatsby’-stijl Sam Vanacker

22 augustus 2019

19u46 0 Lichtervelde Lorenzo Charle en Robin Desoete staan vijf jaar aan het roer van Place2Party en dat jubileum laten de broers niet onopgemerkt voorbij gaan. Op zaterdag 19 oktober pakt de discotheek uit met een stevig feestje in ‘Great Gatsby’-stijl. Special guests zijn Regi en Jake Reece.

In tijden waarin nachtclubs nochtans niet makkelijk hebben lijkt Place2Party de voorbije jaren toch een vaste waarde te zijn geworden in het nachtleven. “Het uitgaansgedrag van de mensen is effectief veranderd”, vertelt Lorenzo. “Maar hard werken en inzetten op de juiste promotiekanalen loont. Bovendien luisteren we ook naar onze klanten. Zo kon men via een enquête in onze nieuwsbrief zelf een gastartiest kiezen voor ons vijfjarig bestaan. Regi kwam als populairste artiest uit de bus.”

“Regi krijgt gezelschap van Jake Reece, bekend is van de nummers ‘Ellie’ en ‘Summer Life’, die hij samen met Regi maakte. Om het geheel nog wat extra feestelijk te maken, nodigen we iedereen uit om in de stijl van ‘The Great Gatsby’ te komen opdagen. Daarnaast zorgen we ook voor beleving en animatie in de loop van de avond.”

Tickets voor de ‘5 Years Anniversary’ van P2P zijn vanaf zondag 25 augustus verkrijgbaar via ticketshop.be. Wie er vroeg bij is betaalt 10 euro, vanaf de tweede week betaal je 12 euro en aan de deur betaal je 15 euro.