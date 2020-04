Discotheek Place2party gaat dj-sets in lege zaal livestreamen Sam Vanacker

15 april 2020

11u09 2 Lichtervelde Discotheek Place2party moet dan wel de deuren gesloten houden, maar dat betekent niet dat de draaitafel in de zaal onaangeroerd blijft. Vanaf zaterdag 25 april wordt wekelijks live een dj-set online gestreamd, inclusief belichting, rook en confetti. Weliswaar voor een lege zaal.

“Op die manier willen we toch wat Place2Party-sfeerbeleving tot bij de mensen thuis brengen. Tegelijk houden we de discotheek ook wat in leven ondanks de lockdown”, legt Lorenzo Charle van Place2Party uit. “Onze vaste dj’s komen draaien en we gaan dat vanuit verschillende perspectieven live in beeld brengen. Onze lichtman zorgt voor aangepaste belichting en we zorgen ook voor rook en zelfs voor confetti. Allemaal met mensen uit eigen huis. De zaal zelf zal leeg zijn, maar zo kunnen onze trouwe bezoekers thuis in hun kot wel een feestje bouwen.”

Vanaf 25 april gaat de discotheek telkens op zaterdag tussen 20 uur en 21 uur een uurtje live op de facebookpagina van Place2Party.