Dieven aan de haal met werkmateriaal uit bestelwagen schilder LSI

27 augustus 2019

10u51

Bron: LSI 1 Lichtervelde In de Ketelbuiserstraat in Lichtervelde is maandagnacht ingebroken in de bestelwagen van schilder-decorateur Jason Filez. De dieven gingen ervandoor met verschillende elektrische machines van het Duitse merk Festool.

Rond 00.45 uur forceerden drie of vier mannen de achterdeur van de bestelwagen van Jason. Ze vluchtten weg in een witte of lichtgrijze wagen. Met gedoofde lichten vertrokken ze in de verboden rijrichting naar de rotonde richting ring of centrum van Lichtervelde. Buren merkten de diefstal op en verwittigden Jason meteen. Hij liep nog naar beneden en zag de daders nog net weglopen. De politie stelde een proces-verbaal op en zal de camerabeelden in de buurt onderzoeken.