Diamanten huwelijksjubileum voor Etienne en Nelly SVR

11 juni 2019

10u59 0

Etienne Nachtegaele (85) en Nelly Vancoillie (82) werden in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag. Etienne en Nelly gaven elkaar het jawoord op 29 juni 1959. Etienne was tijdens zijn actieve leven leraar wiskunde. Na achttien jaar in Roeselare te hebben gewoond verhuisde het koppel naar Lichtervelde, waar ze ondertussen al bijna veertig jaar wonen. Ze brachten twee kinderen groot en ondertussen zijn er ook twee kleinkinderen. Nelly verblijft sinds een half jaar in het woon-en zorgcentrum van Lichtervelde.