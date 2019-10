Diamant voor Albert en Christiana SVR

23 oktober 2019

13u28 0 Lichtervelde Albert Beernaert (82) en Christiane Gruyaert (80) vierden hun zestigste huwelijksverjaardag en werd onlangs uitgenodigd door het gemeentebestuur voor een feestelijke receptie in De Ploeg.

Albert is geboren en getogen in Lichtervelde en werkte in een maalderij in Tielt, de stad waar Christiane opgroeide. De twee gaven elkaar het jawoord op 4 september 1959 in Tielt en verhuisden later naar Lichtervelde. Ze kregen drie kinderen. Albert werkte in de verwarmingssector en Christiane runde het huishouden. Ondertussen hebben de jubilarissen ook al drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.