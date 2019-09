Den Gouden Appel herleeft dankzij Madelon: “Nochtans wilde ik nooit cafébazin worden. Maar ik miste ‘den appel’ te veel” Sam Vanacker

25 september 2019

16u35 8 Lichtervelde Na zes jaar sluiting opent café Den Gouden Appel op 11 oktober opnieuw de deuren. Madelon Vanzieleghem (31) is het nieuwe gezicht achter de toog. Toen Chris De Deyne en Claire D’heedene er nog achter de toog stonden, was ze er al vaste klant en ze wil de sfeer van vroeger terugbrengen. “De voorbije zes jaar heb ik zo vaak moeten horen “dat het toch jammer was dat ‘den appel’ gesloten was”, dat ik besloten heb het café over te nemen.”

Den Gouden Appel is een stevige brok authentieke Lichterveldse cafégeschiedenis. Tussen 1984 en 2013 stonden Chris De Deyne en Claire D’heedene er achter de toog. Ze bedienden er jong en oud en serveerden de beste spaghetti. Telkens wanneer er een fuif in de buurt was, verzamelden jongeren in het café. Tegelijkertijd kwamen ook de oudere Lichterveldenaars er met plezier ‘een kaartje leggen’. Het café zat altijd vol. Toen Chris om gezondheidsredenen de deuren moest sluiten in 2013, verloor Lichtervelde een monument.

Gemis

“Het gemis was te groot”, vertelt Madelon. “Tot mijn 25ste ben ik heel vaak in ‘den appel’ geweest met vrienden. Na elke fuif in De Zwaan ging iedereen naar Den Gouden Appel. Dat was gewoon zo. De zaak is ondertussen zes jaar gesloten, maar zelfs als ik nu met vrienden uitga, wordt het café nog altijd vaak aangehaald. De zin ‘als den appel er nog was geweest dan...’ heb ik zo vaak gehoord dat ik in 2018 heb besloten het café weer te proberen openen. Na zes maanden twijfelen heb ik de telefoon gepakt en heb ik gebeld naar Chris en Claire om te vragen of we eens konden praten. Nog eens zes maanden later was alles in kannen en kruiken. Ik ben trots en dankbaar dat ze me de kans hebben gegeven. Chris blijft trouwens op de bovenverdieping wonen en in het café ga ik een foto van hen aan de muur hangen.”

Druk

“Ik ben me bewust van de druk op mijn schouders. Uitleggen waar die druk vandaan komt aan iemand die het café niet gekend heeft, is onmogelijk. Ik wil die nostalgische sfeer van vroeger terugbrengen, maar met een eigen touch. Helemaal hetzelfde zoals vroeger zal het nooit meer zijn. Maar de rood-witte tafelkleedjes zullen terug komen, net als de spaghetti en de Irish coffee. Ook aan het interieur ga ik weinig aanpassen, al komt er wel een nieuw plafond en geef ik alles een nieuw likje verf. Verder ga ik vooral wat details aanpassen. Zo wil ik het ‘goud’ wat meer laten terugkeren in het interieur. Per slot van rekening heet het café ‘Den Gouden Appel’.”

Geef mij morgen de sleutels van een nieuw café ergens anders en ik ga vriendelijk weigeren. Ik wil geen ander café, ik wil alleen maar Den Gouden Appel Madelon Vanzieleghem

Geen cafébazin

Madelon heeft los van enkele vakantiejobs geen ervaring in de horeca en werkte tot voor kort als kinderverzorgster. Ze woont ondertussen al zes jaar in Roeselare, maar wil op termijn wel terugkeren naar Lichtervelde. Uit liefde voor Den Gouden Appel. “Dit klinkt misschien vreemd, maar ik heb nooit de ambitie gehad cafébazin te worden. Eigenlijk heb ik die ambitie nog altijd niet. Geef mij morgen de sleutels van een nieuw café ergens anders en ik ga vriendelijk weigeren. Ik wil geen ander café, ik wil alleen maar Den Gouden Appel. Daarvoor doe ik het.”

Op donderdag 10 oktober openen de deuren al een eerste keer voor vrienden en familie. Op vrijdag 11 oktober gaat het café officieel open vanaf 17 uur. Op zaterdag en zondag is het café open vanaf 15 uur en op maandag vanaf 17 uur. Dinsdag en woensdag zijn de sluitingsdagen, net als vroeger.