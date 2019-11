De Piraat pakt uit met stunt tijdens afscheidsweekend: “Zolang er volk is, blijven we open” Sam Vanacker

13 november 2019

15u15 0 Lichtervelde Het einde van café De Piraat is in zicht, maar zoals beloofd gaat cafébaas Sander Haeghebaert eruit met enkele knallers. Op zaterdag 16 november vindt Rock Piratos plaats in OC De Schouw en het laatste weekend van het café, dat van 6 december, wordt een stuntweekend. Hoe lang het café dat wekeend openblijft, hangt af van de klanten. Al blijkt nu al dat het einde van De Piraat toch iets minder definitief is dan eerder aangekondigd.

“Elke woensdagavond blijft het café open, ook na het officiële slotweekend”, verklapt Sander. “Toen ik aankondigde dat ik zou stoppen, was die regeling er nog niet. Maar ik ben met de brouwerij overeengekomen dat ik hier nog een jaar kan blijven wonen. Dus heb ik besloten het café nog één dag per week open te houden. Op woensdag zijn de meeste andere zaken in Lichtervelde dicht en bovendien komt er dan ook altijd een groepje wielrenners langs. Verder zal De Piraat ook afgehuurd kunnen worden voor feestjes en ik sluit niet uit dat ik bij speciale gelegenheden, zoals de kermis, toch nog open ga.”

Pot inkomgeld te winnen

Het laatste wapenfeit van De Piraat staat gepland voor het weekend van 6 en 7 december. Onder de noemer ‘De Piraat: Endgame’ lanceert Sander enkele ‘speciallekes’. Elke bezoeker moet vijf euro inkomgeld betalen, maar wie sinds vrijdagavond op post is en het langst blijft, wint dat inkomgeld. Opmerkelijk detail: het café blijft vanaf maandagochtend open zolang er volk is. “Als er nog meerdere mensen zijn op maandag om 7 uur, verdelen we alvast de helft van de pot inkomgeld. Voor de andere helft blijven we doorspelen. Slapen kan desnoods hier. De uiterste datum is zaterdag 14 december om 7 uur. Dan gaan we dicht, al kan het ook eerder zijn. Wat de laatste dag wordt van De Piraat is met andere woorden afhankelijk van de klanten.”

Rock Piratos met grote namen

Al betekent het einde van het café lang niet het einde van de evenementen van De Piraat. “Ook als het café gedaan is, gaan we door met Rock Piratos”, verzekert Sander. “Om dat te bewijzen, organiseren we komend weekend een nieuwe indoor editie op een nieuwe locatie, namelijk in OC De Schouw. Omdat de locatie groter is, zijn ook de namen groter. Om 19 uur staat lokale band Dirty5 op de planken, om 20.40 uur gevolgd door Wild Adriatic, een New Yorkse band die vorige zomer nog tourde met Lynyrd Skynyrd, en om 22.30 uur is het de beurt aan de Red Hot Chili Peppers tribute band Arcadium. Om middernacht mogen Alex Verdi & de Spinazi’s, de band van Leander Van Het Groenewoud (de zoon van), het podium op. Tot slot spelen de mannen van Frères Deluxe. Afsluiter is Discobar Jeff. Tickets voor Rock Piratos Indoor kosten in voorverkoop twaalf euro, aan de deur betaal je vijftien euro.