De Piraat gaat na half jaar sluiting weer open, maar cafébaas Sander gooit het roer om Sam Vanacker

08 juni 2020

18u18 0 Lichtervelde Sander Haeghebaert (29) gaat café De Piraat dan toch heropenen. De cafébaas had eigenlijk in oktober de deur van het café tegenover de kerk van Lichtervelde achter zich dicht getrokken, maar keert nu op die beslissing terug. Al past hij het concept van het café wel grondig aan.

Sinds de sluiting van het café in oktober kwam Sander met de brouwerij overeen dat hij er nog een jaar kon blijven wonen, waarop hij besloot het café toch nog op woensdag te openen. Hij kreeg de smaak gaandeweg weer te pakken en vanaf 23 juni gaat het café weer volledig open. Zij het met een aangepast concept. “Tijdens de coronacrisis ben ik beginnen nadenken”, vertelt Sander. “Een nieuw avontuur starten, al dan niet in de horeca, is in deze tijden niet evident. De lange nachtelijke uren in De Piraat was ik weliswaar beu, maar ik hou wel van het café en van het sociale aspect. Dus besloot ik het concept wat bij te sturen. De Piraat zal niet heropenen als nachtcafé voor de jeugd, maar het wordt ook geen zuiver dagcafé. Het wordt wel een gezellig avondcafé voor een breed publiek. Ik ga het roer omgooien. Ergens maakt de coronacrisis dat zelfs makkelijker, want later dan 1 uur ‘s nachts open zijn, is nu hoe dan ook uitgesloten.”

Met dat nieuwe concept in het achterhoofd is Sander het café in een nieuw jasje aan het steken. “De sfeer zal wat huiselijker en rustiger zijn dan vroeger. Ik heb even over een nieuwe naam nagedacht, maar daar ben ik weer van af gestapt. Maar ik ga de muziek wat aanpassen en grote fuiven zijn voorlopig niet meer aan de orde, op Rock Piratos na. De toog is al afgeschuurd, terwijl ik ook alles opnieuw ga schilderen. De tuin achteraan ga ik ook wat opfrissen en die zal deze zomer zeker een meerwaarde bieden. Op dinsdag 23 juni gaat het café weer open. De week nadien hoop ik de tuin klaar te hebben.”

De Piraat zal vanaf 23 juni elke dag open zijn, behalve op maandag en donderdag.