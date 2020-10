De Lijn past traject lijn 74 aan door werken op Brugsebaan Sam Vanacker

10u45 0 Lichtervelde Door Door de werken van Aquafin op de Brugsebaan in Lichtervelde past De Lijn het traject van de busverbinding tussen Brugge en Roeselare aan. In Torhout en Lichtervelde worden er verschillende haltes tijdelijk niet meer bediend.

Vanaf 5 oktober stopt de lijnbus niet meer aan De Sneppe in Torhout, noch aan de haltes Kruiskalsijde, Jive, en Station Achterkant. Er zijn tijdelijke haltes voorzien in de Sneppestraat in Torhout en ter hoogte van perron 2 aan het station van Lichtervelde. In de andere richting, van Roeselare naar Brugge, rijden de bussen wel nog langs het gewone traject. Een lijst van de haltes van lijn 74 is hier terug te vinden.