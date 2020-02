Davidsfonds duikt de geschiedenis van de jazz in met Marc Van den Hoof Sam Vanacker

20 februari 2020

11u10 0 Lichtervelde Het Davidsfonds van Lichtervelde haalt radiopresentator en jazzspecialist Marc Van den Hoof naar De Schouw op donderdag 27 februari.

Marc Van den Hoof, jarenlang radiopresentator bij Klara en de vader van Adriaan Van den Hoof, is al van jongs af bezeten door jazzmuziek. Op de schoolrapporten van de 14-jarige Marc stond zelfs al te lezen ‘Marc houdt zich bezig met dwaze muziek.’ Dat ging dan over jazz. Het werd de liefde van zijn leven, zijn toegang tot de wereld. Marc Van den Hoof is een eminent jazzkenner geworden en in De Schouw wandelt hij op 27 februari door de geschiedenis van het genre. Kaarten zijn te verkrijgen bij Geert Missinne op 0478/28.84.88 of via geert.missinne@gmail.com en bij Johan Vannevel op 0479/87.44.35 of via johan.vannevel@skynet.be. Leden betalen acht euro, niet-leden tien euro. De avond start om 20 uur.