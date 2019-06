Dansschool 5678 verkast naar Ketelbuiserstraat, huidige stek wordt gesloopt CDR

29 juni 2019

13u27 0 Lichtervelde Na amper één werkjaar verhuizen Kevin Gunst (33) en Femke Fiette (27) hun Dansschool 5678 naar de Ketelbuiserstraat 170 A. Daar willen het koppel, nadat ze vorig jaar Q-dance overnamen, hun volledig eigen verhaal schrijven. De huidige stek langs de Hogewielkestraat moet wijken voor een nieuwe ontwikkeling.

Eind augustus 2018 gooide Q-dance na 15 jaar de handdoek in de ring. Maar Kevin Gunst en Femke Piette, die er beiden al les gaven, namen de fakkel over en startten in september vorig jaar op dezelfde locatie Dansschool 5678 op. Met succes want op vandaag hebben ze 200 leerlingen. Maar na één werkjaar besliste het koppel om te verhuizen. “Door de locatie worden we nog altijd vergeleken met Q-dance en dat is gewoon niet wie we zijn”, vertellen Kevin en Femke. “Na een jaar zoeken hebben we uiteindelijk een nieuwe stek gevonden. Het was niet makkelijk want in verschillende panden die we bezochten kon een dansschool stedenbouwkundig gewoon niet. Maar we moesten en zouden in Lichtervelde blijven. Uiteindelijk viel ons oog op het vroegere Hobbycenter langs de Ketelbuiserstraat, amper 1,2 kilometer hier vandaan.”

Vanaf september neemt 5678 daar hun intrek. “Alle workshops en kampen vinden deze zomer nog plaats in de Hogewielkestraat. Daarnaast gaan wij deze zomer onze nieuwe stek volledig opknappen. Er komt een zwevende dansvloer van 130 vierkante meter, een nieuwe bar, nieuwe douches en toiletten, een zomerterras en we hebben er ook ruime parking en een afgesloten koer.”

De huidige locatie wordt met de grond gelijk. “Het gebouw is verkocht samen met het naastgelegen boerderijtje aan een projectontwikkelaar. Beiden worden gesloopt voor een nieuw project”, besluiten Kevin en Femke.

Meer op 5678.be.