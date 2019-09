Dansschool 5678 houdt feestelijke opening op nieuwe locatie Sam Vanacker

16u36 1 Lichtervelde Voor Kevin Gunst (33) en Femke Fiette (27) van Dansschool 5678 is een nieuw hoofdstuk aangebroken. Dit weekend werd namelijk de nieuwe locatie van de dansschool in de Ketelbuiserstraat officieel geopend. “Eindelijk hebben we ons eigen stekje”

Nadat de voormalige dansschool Q-dance er eind augustus mee ophield namen Kevin en Femke, die er beide les gaven, een nieuwe start als dansschool 5678 (uitgesproken als vijf, zes, zeven, acht). Al van meet af aan keken de twee uit naar een andere locatie voor hun school. “Het pand in de Hoogwielkestraat was niet volledig ons ding”, legt Kevin uit. “Bovendien werden we nog al te vaak vergeleken met Q-dance en dat is niet wie we zijn. Al heeft de zoektocht naar een nieuw plekje wel wat voeten in de aarde gehad.”

In mei lieten Kevin en Femke hun oog vallen op het vroegere Hobbycenter in de Ketelbuiserstraat en op 22 juli zijn ze er gestart met verbouwingen. “Het was eerst een grote opslagruimte met een betonnen vloer. We hebben wanden gezet, een vloer, een nieuwe bar, nieuwe douches en nieuwe toiletten. Bijna alles hebben we zelf gedaan, met uitzondering van de plaatsing van de zwevende dansvloer van 130 vierkante meter. Augustus was een heel drukke maand, zeker aangezien de danskampen op de vorige locatie bleven lopen, maar het resultaat mag gezien zijn. Hier kunnen we helemaal ons eigen ding doen.”

Ouders, grootouders en kinderen konden zaterdag een eerste blik werpen op de nieuwe school. Voor de kinderen waren er dansworkshops, kindergrime en een klein springkasteel. Ouders genoten van een glaasje in de bar of gingen met de kinderen danskledij passen. De (proef)lessen gaan volgende week van start. Verwacht wordt dat er net als vorig jaar zowat 200 kinderen zullen ingeschreven zijn. Meer info op 5678.be.