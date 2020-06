Curieus-L verkoopt kunstige mondmaskers voor Zuid-Afrika Sam Vanacker

11 juni 2020

11u58 1 Lichtervelde De Lichterveldse culturele vereniging Curieus-L koppelt kunst aan solidariteit met de verkoop van mondmaskers voor het goede doel. De opbrengst gaat naar The Breede Centre in Zuid-Afrika. Ook daar zijn de gevolgen van de coronacrisis groot.

De gevolgen voor de gezondheidszorg en voor het economisch en sociaal leven zijn bij ons al ingrijpend, maar in landen met een minder goed uitgebouwde gezondheidszorg en sociale zekerheid, zoals Zuid-Afrika, zijn de gevolgen nog ingrijpender. “De werking van The Breede Centre, waar we al jaren mee samenwerken, ligt bijna volledig stil door een lockdown in Zuid-Afrika”, zegt Johan Vandenbussche van Curieus-L. “In juni hadden we een Afrikaanse braai (barbecue, nvdr) gepland om fondsen te werven, maar het evenement werd afgelast. Toch is hulp nu meer dan ooit nodig. Daarom organiseren we een alternatieve actie. Mondmaskers zijn een gebruiksvoorwerp geworden om ons tegen corona te beschermen. Ze zijn nuttig, maar we vinden dat ze ook best mooi mogen zijn, dus brengen we mondmaskers op de markt bedrukt met een aquarel van Rita Lombaert.”

De mondmaskers bestaan in vier versies en kosten twintig euro, waarvan elf euro rechtstreeks naar The Breede Centre gaat. Bestellen kan nog tot 30 juni op de Facebookpagina van Curieus-L of via jvandenbussche4@hotmail.com, henk.willaert@skynet.be of ritalombaert@skynet.be.