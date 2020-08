Coronatombola met prijzenpot van 10.000 euro om lokale handel duwtje in de rug te geven Sam Vanacker

10u51 0 Lichtervelde Het gemeentebestuur, Unizo en het Lichtervelds Economisch Forum (LEF) slaan de handen in elkaar voor een nieuwe spaaractie. Tijdens de maand september kan je bij alle Lichterveldse handelaars stempels verzamelen en wie een volle kaart heeft, maakt kans op een van de meer dan 1.000 waardebonnen.

Met 10.000 euro aan waardebonnen in de prijzenpot gaat het om de grootste spaarkaartactie ooit in Lichtervelde. “We hebben lang over het concept nagedacht”, zegt schepen van Ondernemen Els Kindt (CD&V). “Zomaar geld uitdelen wilden we liever niet doen en aangezien Lichterveldenaars houden van stempels verzamelen (bij de Valentijnsactie Lichtervelde Lieft en bij de eindejaarsactie van Unizo wordt met een gelijkaardig systeem gewerkt- nvdr), bedachten we een coronatombola. Het is de beste manier om de lokale handelaars te steunen. We hebben even getwijfeld over de naam, maar een kat moet je een kat noemen.”

De gemeente en Unizo investeren elk 5.000 euro in de actie, die start op 1 september en loopt tot en met 30 september. In die periode kan je op een stempelkaart stempels verzamelen bij jouw lokale aankopen. Met een volle stempelkaart met acht stempels van minimum drie verschillende lokale handelszaken maak je kans op een van de meer dan 1.000 waardebonnen. Op 10 oktober trekt een onschuldige hand de winnaars tijdens een online trekking. Nadien kunnen de winnaars hun prijs ophalen en de waardebonnen besteden bij een lokale handelaar of horecazaak. Voor de handelaars zelf zijn geen kosten verbonden aan de actie.