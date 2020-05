Coronapoëzie siert meer dan 50 Lichterveldse ramen en etalages Sam Vanacker

27 mei 2020

17u53 4 Lichtervelde Na de berenjacht kan je in de Lichterveldse straten nu ook op poëzie jagen. Dichteres Jessie Vanwalleghem, kalligrafe Myriam Lievens en Annelies Demyttenaere van Lichtervelde Koopt Lokaal zijn ondertussen al drie weken bezig met etalages en ramen op te fleuren met stukjes gepersonaliseerde coronapoëzie. Elke dag komen er nieuwe, originele gedichten bij.

“Het begon eigenlijk met een poëziewedstrijd op de Facebookpagina van Lichtervelde Koopt Lokaal”, zegt Annelies Demyttenaere. “Die wedstrijd werd gewonnen door Jessie Vanwalleghem. Om het gedicht in de kijker te zetten, heeft Myriam Lievens het op haar raam geschreven. Dat lokte zodanig veel leuke reacties uit dat we besloten om ook poëzie aan te bieden voor de etalages van de lokale handelaars. Al snel kwamen er ook vragen van particulieren en zo groeide het. Ondertussen zijn er al meer dan vijftig gedichten te vinden in Lichtervelde.”

Op maat gemaakt

De meerderheid van die gedichten zijn van de hand van Jessie Vanwalleghem. “We hadden nooit verwacht dat we zoveel aanvragen zouden krijgen. Elke dag zeggen we dat het het laatste gedicht is, maar de aanvragen blijven komen. Bovendien is het ook gewoon heel leuk. Telkens zijn het gepersonaliseerde stukjes die ik zelf verzin, aangepast aan de interesses van de bewoners. Als iemand houdt van spinning op muziek, ga ik bijvoorbeeld voor ‘dansend op de muziek van het leven’. Al zijn niet alle gedichten van mij. Soms hebben de mensen zelf een tekstje klaar, terwijl ook Geert De Kockere enkele mooie haiku’s maakte. Veerle Cools hielp trouwens ook mee met schrijven en ook Pieter Coussement, Els Denolf en Nele Sinnaeve zijn we heel dankbaar voor de hulp. Allemaal samen zorgen we ervoor dat hoop en positiviteit zich sneller verspreiden dan het coronavirus.”