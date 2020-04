Corona houdt 10.000-stappenclash niet tegen: “Blijven bewegen is de boodschap” Sam Vanacker

09u26 2 Lichtervelde Corona of niet, Logo Midden West-Vlaanderen organiseert in mei al voor het zesde jaar op rij de intergemeentelijke stappenclash. Daarbij dagen vijftien gemeenten hun inwoners uit om zo veel mogelijk stappen te zetten. De gemeente met de meeste stappen per inwoner, wint een wisselbeker en een fietstrapper.

Vorig jaar legden de vijftien deelnemende gemeenten samen 202.127 kilometer af. De kans is reëel dat daar dit jaar een flink schepje bovenop komt door de coronamaatregelen. “Blijven bewegen is nu meer dan ooit het motto”, zegt Lien Vandenberghe van Logo Midden West-Vlaanderen. “Vijftien gezonde gemeenten hebben die boodschap goed begrepen en dagen elkaar in mei opnieuw uit in de stappenclash. Wie 10.000 stappen per dag zet - of 8.000 stappen voor ouderen - heeft meer kans op een gezond gewicht, voelt zich beter in zijn vel en voelt zich ook fitter. Ga je voor stevig doorstappen, dan helpt je dat ook hart- en vaatziekten voorkomen.”

Vorig jaar ging de winst naar Mesen, nadat Lichtervelde voordien drie jaar op rij de wisselbeker had gewonnen. Behalve Lichtervelde en Mesen doen ook Heuvelland, Houthulst, Kortemark, Lendelede, Lo-Reninge, Meulebeke, Moorslede, Pittem, Poperinge, Roeselare, Tielt, Vleteren en Wingene mee. Elke gemeente heeft online een eigen groep waarbij inwoners zich aansluiten om deel te nemen. Je stappen registreren en aansluiten bij de gemeentelijke groepen kan op www.10000stappen.be.