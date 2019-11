Comedy in De Keizer en metal in de Verlichte Geest ter nagedachtenis van Nyah Sam Vanacker

19 november 2019

11u48 0 Lichtervelde Na het uitverkochte concert van Stan Van Samang in de kerk van Gits zijn er in december nog twee evenementen voor het goede doel in Lichtervelde en Roeselare. Zowel de comedynight in De Keizer op 5 december als ‘Horns for Charity’ in De Verlichte Geest op 13 december kaderen binnen de benefietreeks van Tim D’Heedene. De opbrengst is voor het steunpunt kinderepilepsie.

Tim D’Heedene, die vorig jaar voor het eerst een benefietreeks op poten zette ter ere van zijn overleden dochtertje Nyah (4), is bezig met een tweede benefietreeks voor het Steunpunt Kinderepilepsie. Op 26 oktober was er al een optreden van Stan Van Samang in de kerk van Gits, maar ook in december staan er nog evenementen op het programma.

Op donderdag 5 december is er een comedyavond in Cinema De Keizer in Lichtervelde met Arnout Van Den Bossche, Kamagurka en Vincent Voeten. MC van dienst is Lichterveldenaar Hans Cools. Tickets kosten 18 euro en zijn te bestellen via https://comedynight.eventsquare.co. De week nadien is er in café De Verlichte Geest de metalavond ‘Horns for Charity’, met optredens van Spoil Engine, King Hiss, Hold The Crown en Crowsvies. Dj Fleddy Melculy zorgt voor een afterparty. Tickets kosten 15 euro en zijn te bestellen via https://horns-for-charity.eventsquare.co.

Vorig jaar zamelde Tim liefst 25.000 euro in voor het goede doel en ter nagedachtenis van zijn dochter Nyah, die in februari 2018 stierf aan kinderepilepsie. Vorig jaar sloot hij de benefietreeks af met een wandeling van 65 kilometer naar Wachtebeke, waar hij het totale bedrag bekend maakte. Ook dit jaar is Tim van plan om het eindbedrag bekend te maken tijdens de Warmste Week.