Colruyt wil nieuwe buurtsupermarkt bouwen in Zwevezelestraat Sam Vanacker

04 juni 2019

16u34 0 Lichtervelde De Colruyt Groep heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een gloednieuwe Okay-supermarkt in de Zwevezelestraat in Lichtervelde.

Het nieuwe filiaal van Okay zou op de vroegere terreinen komen van bouwmaterialen Dewadal langs de Zwevezelestraat. Er zou een nieuwbouw worden opgetrokken met een winkelruimte van een kleine 1.000 vierkante meter, met bureelruimtes op de eerste verdieping.

De inkom bevindt zich volgens de plannen aan de achterkant van het gebouw, waar ook een parking voor 59 wagens voorzien wordt. Vrachtwagens die komen leveren krijgen een aparte, afgesloten inrit aan de straatkant, dus hoeven ze niet op de parking voorde personenwagens te komen. De parkeerplaatsen op die parking worden voorzien in waterdoorlatende klinkers en langs de grenzen van het perceel wordt een groene bufferzone aangelegd.

Of de nieuwe buurtsupermarkt er effectief komt valt af te wachten. Het openbaar onderzoek over de plannen loopt nog tot en met 22 juni. Tot die tijd liggen de plannen ter inzage in het gemeentehuis en kunnen ze geraadpleegd worden via het digitale omgevingsloket. Nadien formuleert het schepencollege een advies.