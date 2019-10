Exclusief voor abonnees Cinema De Keizer voortaan alleen nog open tijdens schoolvakanties: “Ademruimte nodig om over nieuw concept na te denken” Sam Vanacker

11 oktober 2019

07u00 2 Lichtervelde Cinema De Keizer in Lichtervelde gooit het over een andere boeg. In de oudste dorpscinema van het land werden de voorbije zeven jaar dankzij een lokale groep investeerders nog elke week films gedraaid, maar van die formule wordt nu afgestapt. Voortaan zal het stukje cinematografisch erfgoed alleen nog tijdens de schoolvakanties open zijn. Al betekent dit niet het einde van De Keizer. Integendeel.

De deuren van de cinema uit 1924 in de Neerstraat blijven komend weekend dicht. Pas op 20 december gaan ze weer open. Nochtans deed de dorpsbioscoop het lang niet slecht. Na de dood van bezielster Agnes Debaillie nam een groepje lokale investeerders in 2012 het roer in handen en de cinema werd opgewaardeerd. Er werd een vzw opgericht, het gebouw werd beschermd erfgoed, het interieur en de gevel werden gerenoveerd en er werd een permanente museumruimte ingericht. De toekomst van De Keizer leek verzekerd.

Mensen vrezen blijkbaar meteen het ergste, maar ik wil benadrukken dat dit een positief verhaal is. Lichtervelde kan echt wel op beide oren slapen Sofie Eeckeman

Onbegrip

“De toekomst blijft verzekerd. We willen met De Keizer zelfs nog verder groeien en het aanbod versterken”, stelt Sofie Eeckeman gerust. Ooit was ze de rechterhand van wijlen Agnes Debaillie. Samen met een legertje vrijwilligers staat ze al zeven jaar in voor de dagelijkse werking van de cinema. “Veel mensen dragen De Keizer een warm hart toe en dat is fantastisch. Ik merk dat er wat onbegrip is over de beslissing om alleen nog in de schoolvakanties te openen. Mensen vrezen blijkbaar meteen het ergste, maar ik wil nog eens benadrukken dat dit een positief verhaal is. Lichtervelde kan op beide oren slapen.”

“Op vlak van bezoekersaantallen zitten we in hetzelfde schuitje als alle cinema’s in Vlaanderen. De maatschappij is geëvolueerd en de bioscopen evolueren mee. Zo worden bioscoopzalen al lang niet meer louter voor filmvertoningen gebruikt. Ook bij ons is dat het geval. Er worden in De Keizer ondertussen ook al bedrijfsfeesten, fundraisers en optredens georganiseerd. Maar we zitten heus niet op een dieptepunt. Integendeel. De werking is stabiel, we hebben heel wat vrijwilligers en de erfgoedwaarde van de cinema staat als een paal boven water. ”

Nieuw concept

“We gaan nadenken over een nieuw concept en daarom hebben we een pauze ingelast”, verduidelijkt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA en een van de investeerders die in 2012 de cinema heeft gered. “Anderzijds zitten er in de komende maanden toch geen grote blockbusters aan te komen. De activiteiten nu even op een lager pitje zetten, geeft ons de ademruimte om energie te steken in wat er de volgende vijf, tien of vijftien jaar kan en moet gebeuren in Cinema De Keizer.”

Wat het nieuwe concept inhoudt, wanneer er teruggekeerd wordt naar de wekelijkse filmvertoningen, wat er met het museumgedeelte gebeurt en of de cinema verder gebruikt kan worden als evenementenlocatie is nog niet duidelijk. “Alle opties liggen nog open”, verzekert Eeckeman. “We gaan brainstormen. Ons uitgangspunt is dat Cinema De Keizer zo lang mogelijk een plek moet blijven waar we jonge kinderen kunnen blijven verbazen, filmliefhebbers kunnen laten genieten en nog meer mensen terug willen katapulteren in de tijd.”

Op de geplande evenementen in De Keizer in het najaar heeft de beslissing geen effect. Filmcheques en abonnementen met einddatum tussen juli en december 2019 blijven uitzonderlijk geldig tot na de kerstvakantie. Vrijwilligers zijn trouwens nog altijd welkom. Contact opnemen kan via info@cinemadekeizer.be.