Cinébib gaat Indonesische toer op Sam Vanacker

19 augustus 2019

17u33 0 Lichtervelde Op donderdag 29 augustus organiseert de bibliotheekraad opnieuw een filmvertoning in cinema De Keizer onder de noemer ‘Cinebib’. Er werd voor deze zevende editie gekozen voor de Indonesische film ‘Marlina the Murderer, in Four Acts’.

De film behandelt de moeilijke positie van de vrouw in het overwegend Islamitische Indonesië en duurt iets langer dan anderhalf uur. Traditioneel worden tijdens Cinébib ook hapjes of drankjes aangeboden die zijn gelinkt aan het land van herkomst van de film. Dit keer is dat niet anders. De bibliotheekraad zorgt voor een gepaste aankleding van de zaal en serveert onder meer typische Indonesische drankjes zoals Bintangbier en Pisang Ambon. De hapjes worden dan weer aangeboden door de vzw ‘Children First’, die zich inzet voor onderwijsprojecten in Indonesië.

De deuren gaan open om 19 uur en de film begint om 20 uur. Kaarten kosten 3 euro en zijn te koop in de bibliotheek en bij leden van de bibliotheekraad. Wie op zijn kaart zijn gegevens invult, maakt kans op een pakket met boeken en dvd’s. Die pakketten worden verloot onmiddellijk na de film.