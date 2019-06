Cilindersloten geforceerd: appartementsblok doorzocht VHS

29 juni 2019

17u56 0

Langs de Pastorijstraat in Lichtervelde werd ingebroken in een flatgebouw. Alle flats werden doorzocht maar het is niet duidelijk wat er precies werd gestolen. De daders raakten het gebouw binnen via de gemeenschappelijke slotvaste toegangsdeur. Het slot daarvan werd geforceerd. De politie is een onderzoek gestart.