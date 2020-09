Cannabisplantage met 400 plantjes in woning ontdekt in Lichtervelde LSI

18 september 2020

Lichtervelde In het centrum van Lichtervelde is vrijdag een cannabisplantage ontdekt. Er zijn voorlopig geen verdachten opgepakt.

De politie van de zone Regio Tielt stootte als bij toeval op de cannabisplantage met zo’n 400 plantjes. De plantjes en het aanwezige materiaal in een appartement in de Damwegel zijn door het West-Vlaamse parket in beslag genomen. Later zal de plantage ontmanteld worden. Wie er achter schuil gaat, is voorlopig nog niet duidelijk. Dat zal verder onderzoek duidelijk moeten maken.