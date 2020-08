Café Theater opnieuw uitgesteld Sam Vanacker

03 augustus 2020

18u05 0 Lichtervelde De geplande voorstellingen van Café Theater in september zijn tot nader order uitgesteld. Cultuurvereniging De Zwaan had eerder de voorstellingen van maart verplaatst naar september omwille van de coronamaatregelen, maar nu worden ook die voorstellingen afgelast.

Lichtervelde zit in een erg gevoelige situatie wat het aantal coronabesmettingen betreft. Vorige week woensdag besloot het gemeentebestuur nog om extra maatregelen in te voeren, terwijl burgemeester Ria Pattyn (CD&V) alle Lichterveldenaars nog eens uitdrukkelijk opriep om hun gezond verstand te gebruiken en hun verantwoordelijkheid te nemen.

De werkgroep binnen vzw De Zwaan die elk jaar instaat voor een theater-en dansspektakel, neemt alvast geen risico en stelt voor de tweede keer dit jaar de voorstellingen van Café Theater uit. Eerder werden de voorstellingen op 14, 15 en 21 maart verplaatst naar 12, 19 en 20 september, maar ook die data zijn dus geannuleerd. Begeleidster Fiona Haeghebaert maakte het nieuws maandag bekend via Facebook. Of het evenement alsnog later dit najaar zal kunnen plaatsvinden is voorlopig niet duidelijk.